Det er meget vigtigt, at EU er tydelig over for Kina, mener Moderaterna. Sverige vil presse på for sanktioner.

