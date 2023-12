Udland Missil fra Yemen rammer norsk tankskib

Et skib fra den amerikanske flåde er til stede for at bistå efter angrebet, der har forårsaget en brand

Skibet “Mason” fra den amerikanske flåde er til stede for at bistå med hændelsen, der fandt sted 60 sømil nord for strædet Bab el-Mandeb, som forbinder det Røde Hav med Adenbugten. Arkivfoto: Us Navy/Reuters