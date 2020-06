Eksklusivt for kunder

Der er stadig udfordringer i forhandlinger om EU's næste langtidsbudget trods konstruktivt møde, siger Merkel.

I den kommende tid bliver det nødvendigt, at EU-lande bøjer sig mod hinanden for at nå en aftale om EU's næste langtidsbudget og en genopretningsfond efter coronakrisen.Men det ser stadig svært ud....