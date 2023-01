Udland Medie: Rusland forsøger at blokere dansk FN-chef

Rusland beskylder dansk leder af FN's miljøprogram for at politisere. Bag ligger vrede over Vesten og Ukraine.

Nordjyden Inger Andersen har siden 2019 været generaldirektør for FN's Miljøprogram (UNEP). Hun er indstillet til at blive forlænget på posten senere i år, men Rusland har lagt sig på tværs. Arkivfoto: Salvatore Di Nolfi/Ritzau Scanpix