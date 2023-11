Udland Medie: Danmark kan få nøglerolle i at jagte russisk olietransport

EU vil have Danmark til at bremse ulovlig eksport af russisk olie, ifølge Financial Times

Olietanker ud for Nakhodka Bay nær den russiske havneby Nakhodka. Det vides ikke, om skibet på billedet har sejlet med ulovlig russisk olie. Arkivfoto: Tatiana Meel/Reuters/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix