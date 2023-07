Udland Macron indkalder 200 borgmestre til krisemøde

På krisemøde søndag har Macron bedt sine ministre om at gøre alt for at genoprette roen, rapporterer medie

Fodgængere fylder Champs-Élysées i Paris søndag, dagen efter voldsomme sammenstød mellem politi og demonstranter på den berømte boulevard. Foto: Ludovic Marin/Ritzau Scanpix