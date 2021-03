Lykke Friis: Valgsæson i Europa kan ryste kontinentet

Podcast: valgtrommerne buldrer i EU’s to store økonomer Tyskland og Frankrig, der går til valg med blot seks måneders mellemrum. For udfaldet i begge lande er præget af stor usikkerhed, der kan ryste fundamentet for EU. Den analyse kommer Lykke Friis med i podcasten Corydon & Co.

