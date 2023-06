Udland Lukasjenko: Putin ville udslette Wagner

Den belarusiske præsident hævder, at han overbeviste Putin om at lade være med at udslette Wagner-gruppen

Den belarusiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, forhandlede en aftale på plads med Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, som stoppede gruppens oprør i weekenden. Arkivfoto: Natalia Kolesnikova/Ritzau Scanpix