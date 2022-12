Udland Luftalarmer over hele Ukraine lørdag, mens Putin muligvis overvejer ny storoffensiv

Lørdag holder Putin angiveligt møde med sine øverste generaler for måske at drøfte en ny storoffensiv, alt imens han sender en ny byge af missiler over Ukraine, skriver internationale medier

Billedet er taget fredag og viser en ødelagt bygning i den østukrainske by Kharkiv efter et angreb, som Rusland angiveligt står bag. Foto: Sergey Bobok/AFP/Ritzau Scanpix