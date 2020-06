Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Meget tyder på, at præsident Macrons parti lider nederlag i Frankrigs større byer ved søndagens lokalvalg

Der er langt mellem sejrene for præsident Emmanuel Macron og hans parti ved søndagens franske kommunalvalg, hvis man skal tro de første prognoser fra lokalvalget.Et lyspunkt for Macron er, at hans ...