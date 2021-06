Danske Banks cheføkonom siger, at Sverige “kun” er i politisk krise – landets økonomi har det udmærket

Sverige har nu ikke nogen egentlig regering. Statsminister Stefan Löfven er “fungerende statsminister,” efter at den socialdemokratiske leder mandag selv fravalgte at tage et valg i utide. I stedet...