To måneder efter at ECB lancerede et opkøbsprogram på 750 mia. euro mod coronakrisen øger man med nye 600 mia. euro

Løfter fra ECB-chefen Christine Lagarde om stort set ubegrænset støtte til eurozonens kriseramte økonomi blev torsdag taget til et nyt niveau.Først og fremmest blev Styrelsesrådet i ECB enige om at...