Udland Analyse: Krigsfrygt i Asien – “ødelæggende for verden”

Ny kinesisk forsvarsminister trækker linjen hårdt op over for USA: “Kinas militær vil ikke tøve et sekund”, hvis Taiwan trækkes væk fra Kina

Den amerikanske destroyer USS Chung-Hoon sammen med den canadiske fregat HMCS Montreal, der i det Sydkinesiske Hav var tæt på kollision med et kinesisk krigsskib. Foto: Us Navy/Reuters/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix