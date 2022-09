Udland Jeppe Kofod i klar melding: “Der er ingen vej udenom, at Putin skal tabe”

Ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod (S) kan Rusland være isoleret fra Vesten i flere årtier frem. Foto: Esther Kofoed Sørensen

Hakon Redder 15. sep. 2022 KL. 12:00 Gem til senere

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) forudser, at det kan vare mange år, måske årtier, før Rusland kan være så forandret, at man i Vesten kan overveje at genoptage forbindelserne