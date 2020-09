Den kolde tech-krig mellem USA og Kina indebærer ifølge en sikkerhedsekspert, at andre lande skal vælge side

En slags ekko fra fhv. præsident George W. Bush’ ikoniske sætning i 2009 – “either you are with us, or you are with the terrorists” – ruller hen over den teknologiske og økonomiske slagmark, hvor U...