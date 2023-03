Udland Analyse: Er salget af atomundervandsbåde USA‘s mest aggressive skridt imod Kina?

For første gang siden 1958 sælger USA sin teknologi til atomundervandsbåde til et andet land. Kina kalder det bl.a. et nyt våbenkapløb

Australiens, USA‘s og Storbritanniens premierministre på en flådebase i San Diego. Foto: Stefan Rousseau/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix