Udland Analyse: Tysk krigshistorie får hårdt presset kansler til at tøve i Leopard-striden

Internt amerikansk regeringsnotat viser tydelig vrede over, at Tyskland blokerer for afgørende våbenhjælp til Ukraine

Forbundskansler Olaf Scholz er under pres fra mange sider for manglende våbenhjælp til Ukraine. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix