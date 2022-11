Udland Kæmpe tysk hjælpepakke tager form: Check i december og prislofter fra januar

Den tyske regering er klar med en engangscheck og prislofter på energi for op til 200 mia. euro over to år

På et møde onsdag nåede Scholz til enighed med delstaternes ledere om den kæmpestore hjælpepakke. Her ses han med økonomi- og klimaminister Robert Habeck. Foto: Michele Tantussi/AFP/Ritzau Scanpix