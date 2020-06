Eksklusivt for kunder

På et videotopmøde bakkede Boris Johnson og EU's ledere op om at “intensivere” forhandlingerne – men nåede ingen gennembrud

Det var ved at være sidste udkald, da den britiske premierminister, Boris Johnson, mandag loggede ind for at holde videotopmøde med EU’s ledere Charles Michel, Ursula von der Leyen og David Sassoli...