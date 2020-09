Premierminister har bedt 250 konservative parlamentsmedlemmer om støtte til kritik af skilsmisseaftale med EU.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Premierminister Boris Johnson beskylder EU for at true med en "fødevareblokade" mellem Nordirland og resten af Storbritannien. Han siger, at dette ville kunne rive Storbritannien fra hinanden.Johns...