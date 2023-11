Udland Italien puster nyt liv i Vestagers kamp for topjob

Italienske kilder åbner for at støtte Vestager i kampen om at blive leder af Den Europæiske Investeringsbank

Margrethe Vestager kan få hjælp fra Italien i kampen mod sin formentlig farligste rival, spanske Nadia Calviño. Arkivfoto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix