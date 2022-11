Udland Analyse: Global økonomi ramt af flere kriser – men ingen hjælp på vej fra G20-møde

Det meste af verdens økonomiske magt er samlet i Indonesien, men krig og fragmentering blokerer for at at stoppe global recession

Udenrigsminister Sergej Lavrov landede på Bali søndag og er trådt i Putins sted på topmødet. Foto: Sonny Tumbelaka/Reuters/Ritzau Scanpix