Prishop på brugte pickuptrucks på 70 pct. i USA. men Fed-chefen Jerome Powell viser ingen frygt for høj vedvarende inflation

Er stigninger i priserne på brugte biler på 30-70 pct. et udtryk for at inflationsudviklingen er ude af af kontrol i USA?Nej, siger Jerome Powell, den øverste ansvarlige for, at økonomien ikke afsp...