Joe Biden finder sine nye topfolk i regeringen i sin personlige inderkreds. Men er med én kandidat også i gang med at opfylde løftet om at vælge kvinder og sorte til tunge poster

Joe Biden, USA´s kommende præsident, nøjes med at tænde for nærlyset for at finde de første topfolk til sin nye regering.De første navne er Biden ved at finde i nærområdet med folk, han har arbejde...