Her er præsidentens største udfordringer de næste fire år

Uanset om Joe Biden eller Donald Trump 20. januar 2021 bliver taget i ed som USA’s præsident de næste fire år efter tirsdagens præsidentvalg, tårner opgaverne sig op for den nye præsident. Coronakrisen har sendt arbejdsløsheden i vejret, budgetunderskuddet er enormt, landet er mere splittet end nogensinde, det politiske system er handlingslammet, og USA’s plads i verden er under pres. Her er to do-listen for den næste præsident vurderet af en tidligere ambassadør i Washington og Beijing, en politisk og økonomisk forsker i Bruxelles samt to topøkonomer i hhv. New York og London

