Her er 5 store udfordringer for den næste tyske kansler: “Hvad der er på spil, er efter min mening Europas fremtid”

Når stemmerne er talt efter søndagens valg, begynder de svære forhandlinger om en ny tysk regering. Uanset om det bliver S-kandidaten Olaf Scholz, konservative Armin Laschet eller den grønne outsider Annalena Baerbock, der ender med at erobre kanslerposten, så er opgavelisten lang. Her er fem vigtige udfordringer vurderet af tre tysklandskendere: Constanze Stelzenmüller, seniorforsker, jurist, skribent og politisk kommentator ved tænketanken Brookings, Shahin Vallée, tidl. politisk rådgiver og økonom ved tænketanken German Council on Foreign Relations, og Nina Haase, ledende politisk redaktør i mediehuset Deutsche Welle

