“Alarmerende stigning,” lyder det fra bl.a. IMF om en stigning i den globale gæld på 45 procentpoint

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Investorerne sidder verden over på et konstant voksende bjerg af obligationer med minusrenter eller historisk lave renter. Det er konsekvensen af, at nationer og virksomheder globalt finansierer si...