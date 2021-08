Fra september vil ældre og sårbare blive tilbudt et tredje vaccinestik i Frankrig, siger Emmanuel Macron.

Eksklusivt for kunder

Frankrig er klar til at tilbyde et ekstra stik med coronavaccine til ældre og sårbare allerede fra næste måned.Det siger landets præsident, Emmanuel Macron."Ja, vi får formentlig brug for en tredje...