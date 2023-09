Udland Ukraine får ny forsvarsminister

Professor kalder udnævnelsen for et “stort tilbageslag” for dem, der vil have Ukraine til forhandlingsbordet

41-årige Umerov har tidligere siddet ansigt til ansigt med russerne under forhandlinger og viste angiveligt tegn på forgiftning efterfølgende. Arkivfoto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix