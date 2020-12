FN håber, at en "international epidemi-forberedelsesdag" vil øge verdens fokus på fremtidige epidemier.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

27. december skal fremover være kendt som "international epidemi-forberedelsesdag".Det er mandag blevet vedtaget af FN's Generalforsamling i et forsøg på at sikre, at verden lærer noget af den igan...