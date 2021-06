Vänsterpartiet oprøres over plan om at sætte huslejer fri i nybyggeri. Borgerlige partier støtter mistillid

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Det koger torsdag i svensk politik, hvor der pludselig tegner sig et flertal for at afsætte socialdemokraten Stefan Löfvens regering.Flertallet kommer fra det yderste højre til det yderste venstre ...