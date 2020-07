Både Florida, Alabama og North Carolina har tirsdag registreret hidtil flest coronadødsfald på et døgn

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Flere amerikanske delstater slår tirsdag lokal tid en dyster rekord for hidtil flest coronarelaterede dødsfald på et døgn.Det gælder for både Florida, Alabama og North Carolina.De høje dødstal komm...