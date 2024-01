Udland Efter ulykke: Flere Boeing-fly undersøges

Fredag aften blev et vindue og store dele af væggen på et Boeing-fly blæst ud under en flyvning mellem Oregon og Californien i USA. Efter ulykken har amerikanske myndigheder indført flyforbud for 171 fly af denne type. Søndag besluttede EU sig også for at undersøge flytypen

Ulykken skete i 4800 meters højde og betød at flyet måtte nødlande. Foto: Kyle Rinker/Reuters/Ritzau Scanpix.