EU-aftale om fiskekvoter trækker tæppet væk under fiskeri i Østersøen, vurderer Danmarks Fiskeriforening.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

EU-landenes aftale om fiskekvoter i Østersøen næste år vil få store konsekvenser for dansk fiskeri.Sådan lyder meldingen fra Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.“Det er et sla...