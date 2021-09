Mandag skal nordmændene til stortingsvalg med klima i fokus. De olierige nordmænd med talrige elbiler skal vælge mellem sort og grønt

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Nordmændene vil på mandag køre i deres hundredtusinder af Teslaer og andre afgiftsfrie elbiler hen for at stemme på, at olie- og gasrigdommene fortsat skal strømme ind Norges overfyldte pensionskas...