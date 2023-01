Udland Lagarde: Kroatiske euro er tegn på en attraktiv valuta med stabilitet

To lande arbejder stadig aktivt for at slutte sig til euroen, efter Kroatien er indtrådt i valutasamarbejdet. ECB-chef Christine Lagarde ser det som et styrketegn for valutaen

ECB-chef Christine Lagarde byder 1. januar Kroatien velkommen som medlem af euroområdet. Arkivfoto: Wolfgang Rattay/Reuters/Ritzau Scanpix