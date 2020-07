Stop for salg af våben og teknologier til undertrykkelse er blandt forslag, EU-landene har drøftet mod Kina.

Iført masker og pålagt social afstand var EU's udenrigsministre mandag samlet for første gang i flere måneder for at drøfte Kinas sikkerhedslov, der vil ændre livet for indbyggerne i Hongkong. EU-l...