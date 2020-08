Europæisk sundhedsagentur advarer om en genopblussen af coronavirus flere steder i Europa.

Lande med stigende coronasmitte bør genindføre tiltag for at bremse smitten. Sådan lyder opfordringen fra Det Europæiske Center for Forebyggelse og Kontrol af Sygdomme (ECDC) i en ny risikovurderin...