EU vil tilføje flere navne til sanktionslister rettet mod Tyrkiet. Præsident Erdogan håber at starte forfra.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, håber at starte på en frisk med EU, efter at Bruxelles i sidste uge valgte at indføre nye sanktioner mod landet.Det sagde han tirsdag under et telefonmøde ...