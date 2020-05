Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Hvis ikke der findes gode coronaløsninger i engelsk fodbold, vil mange gå konkurs, siger Huddersfield-ejer.

Det er vist gået op for de fleste, at mange fodboldklubber lider økonomisk under den verserende coronakrise.Men i hvert fald i England står det langt værre til, end mange måske tror. Det siger Phil...