Den endelige beslutning om at godkende coronavaccine fra Pfizer og Biontech i USA ventes inden for få dage.

Et ekspertudvalg under USA's lægemiddelstyrelse, FDA, anbefaler godkendelse af coronavaccine fra medicinalselskaberne Pfizer og Biontech.Udvalget bestående af eksterne eksperter stemte for at anbef...