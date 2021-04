Containerskibet, der blokerede skibstrafik i Suezkanalen seks dage i marts, er ikke kommet ud på åbent hav.

Ejeren af containerskibet "Ever Given" er blevet mødt af et erstatningskrav på 5,7 milliarder kroner af egyptiske myndigheder, efter at det sad fast i Suezkanalen i seks dage i slutningen af marts....