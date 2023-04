Udland Efter historisk forlig: Fox News skal af med 5 mia. kr. for løgne på skærmen

Selskabet bag Fox News skal af med en formue for at tillade løgne om stemmeoptællingsmaskine. Et endnu større søgsmål venter forude

Rupert Murdoch – der ejer Fox News – står over for flere retssager efter det historiske forlig med Dominion. Arkivfoto: Mike Segar/Reuters/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix