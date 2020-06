Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Sundhedsmæssigt er coronapandemien ved at være under kontrol i det meste af Europa. Men økonomien fortsætter med at styrtbløde

Tyske Lufthansa planlægger at skille sig af med over 26.000 medarbejdere. I Frankrig vil finansminister Bruno Le Maire beskytte 100.00 job i flyindustrien med omfattende offentlig støtte. I den bri...