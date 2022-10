Udland Knas i den tysk-franske motor: “Forhåbentlig blev det et ordentligt brag”

Der er knas i forholdet mellem de to store i EU – på et afgørende tidspunkt. Nu er det “tid til at ringe efter en parterapeut,” siger Lykke Friis.

Emmanuel Macron tog imod Olaf Scholz i Paris onsdag. Foto: Sarah Meyssonnier/Reuters/Ritzau Scanpix