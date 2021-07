I USA angriber præsident Joe Biden sociale medier for ikke at bremse voksende vaccinationsmodstand

Vaccinerne mod covid-19 virker på sygdommen men ikke mod investorangst for, at nye nedlukninger covid-19 rammer global økonomi og vækst. Deltamutationen af covid-19 spreder sig så hastigt, at det k...