Udland Dansk skib bidrager til redning af 20 søfolk fra pirater

For anden gang på cirka tre uger har et danskejet skib haft med en piratkapring at gøre ved Vestafrika.

Det danske tankskib "Monjasa Reformer" blev i slutningen af marts kapret af pirater. Seks besætningsmedlemmer er fortsat savnet. Foto: -/Ritzau Scanpix