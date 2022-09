Udland Budgetkrise truer FN’s arbejde: Danmark vil have flere lande til at betale

Danmark stiller sig i spidsen for et nyt initiativ, der skal sikre, at de 193 medlemslande rent faktisk indbetaler det, de skal til FN

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) stiller sig i spidsen for et nyt initiativ, der skal forbedre budgetkrisen i FN. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix