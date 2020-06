Eksklusivt for kunder

Ledigheden i Frankrig ventes at nå op over 11,5 pct.. Det kalder på massiv indsats, siger finansminister.

I de kommende måneder vil der formentlig blive 800.000 arbejdspladser færre i Frankrig.Det skyldes, at landet – som mange andre – er ramt på økonomien af den nedlukning, der blev indført for at beg...