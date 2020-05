Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Økonomierne på Danmarks vigtigste eksportmarkeder er alle i dybe dyk. Nye bølger af coronapandemi kan bringe eksportsalg for 1200 mia. kr. i fare

Det grimme scenarie er som en bjergvandring i ukendt terræn. Just som man tror og håber, at toppen er nået, viser der sig en ny top.En sådan advarsel kom tirsdag fra Sydkorea. I landet, anprist for...